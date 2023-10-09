Украинские нацисты убили 22 мирных жителя в оккупированной ВСУ Снигиревке Херсонской области

На территории населенного пункта Снигиревка, расположенного на оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями.
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