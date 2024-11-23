Захарова ответила советнику Зеленского на сомнения относительно "Орешника"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на реплику советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты "Орешник".
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