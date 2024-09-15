Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Когда наконец будет судебная реформа,когда судей начнут выбирать,а не назначать благодаря родственным связям? С судам...Российский суд ре...
  • Федор Родников
    и снова мастурбек хоть и в Америке,а может что-то нужно делать со всеми мастурбеками,раз они так и остаются в форме ж...Мужчина прикинулс...
  • Лидия Санникова
    Польша не меняется...Жительница Курско...

Байден разрешит Украине бить дальнобойными ракетами по России при одном условии

Байден разрешит Украине бить дальнобойными ракетами по России при одном условии

Украина не получит от США разрешения наносить удары по территории России дальнобойными западными ракетами, пока президент республики Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Нет и не будит такого плана! Ядерная держава проиграть лузерам не может,
Ответить
13 час.
ВИ
Владимир Иванов
чтобы россии не пришлось начинать ядерную войну,набыстро и твёрдо заканчивать с украиной
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх