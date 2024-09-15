Байден разрешит Украине бить дальнобойными ракетами по России при одном условии

Украина не получит от США разрешения наносить удары по территории России дальнобойными западными ракетами, пока президент республики Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях.
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