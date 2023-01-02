Астронавты NASA вместе с космонавтами Роскосмоса посмотрели на МКС фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

﻿﻿Астронавты НАСА вместе с космонавтами Роскосмоса посмотрели фильм «Операция «Ы» и второе приключение Шурика» на МКС Все члены экипажа Международной космической станции встретили Новый год вместе с домашним тортом и слегка измененным салатом «Оливье», сообщил специальный корреспондент ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.