Астронавты NASA вместе с космонавтами Роскосмоса посмотрели на МКС фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Астронавты НАСА вместе с космонавтами Роскосмоса посмотрели фильм «Операция «Ы» и второе приключение Шурика» на МКС Все члены экипажа Международной космической станции встретили Новый год вместе с домашним тортом и слегка измененным салатом «Оливье», сообщил специальный корреспондент ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
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