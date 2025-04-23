«Газпром» запустил проект по строительству нового газопровода в ХМАО для снабжения сибирских регионов

Компания «Газпром» приступила к реализации нового этапа масштабного проекта «Восточная система газоснабжения» (ВСГ), который предусматривает строительство газопровода между компрессорными станциями «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе и «Александровская» в Томской области.