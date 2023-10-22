Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.
Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву
Комментарии
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Светлана Огнева
А вы кто? НИКТО! иИ зовут вас НИКАК! А ОНА АЛЛА ПУГАЧЕВА! И ее 380 хитов будут петь вечно!!! А вас никто и не вспомнит........РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ-ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ!!
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7 час.
Марина Петрова
Фу, фу, фу. Боженька пронеси.
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7 час.
Марина Петрова
Вы повторяетесь. Видимо нового ничего не придумывается?
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6 час.
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