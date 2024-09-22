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Политика как она есть

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UK Defence Journal сообщил о передаче британских разведданных Украине

UK Defence Journal сообщил о передаче британских разведданных Украине

Украина получает разведданные от Британии. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal. «Самолеты Королевских ВВС над Черным морем, включая самолеты Typhoon, танкер Voyager и самолет наблюдения RC-135, продолжают следить за российскими войсками.

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