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После смерти пенсионерки в частном пансионате для пожилых управляющая пойдёт под суд

После смерти пенсионерки в частном пансионате для пожилых управляющая пойдёт под суд

В прошлом году управляющая симферопольского пансионата для пожилых людей, в котором проживала 73-летняя пенсионерка, страдавшая рядом заболеваний, самостоятельно приняла решение о смене назначенных ей жизненно необходимых лекарств.

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