Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем в своем официальном телеграм-канале. «Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днем! Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее.
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