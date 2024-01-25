Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем в своем официальном телеграм-канале. «Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днем! Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее.