Стратегические ядерные силы КНР глазами Пентагона

Размещение основных объектов РВСН НОАК. Желтым отмечены эксплуатируемые или строящиеся позиционные районы, белым - учебные объекты 19 октября министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад «Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China» («Разработки в области вооруженных сил и безопасности КНР»), посвященный … .
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