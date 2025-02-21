🎯В тире Новоаннинской гимназии завершился турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый "Дню защитника Отечества" среди сотрудников ЦПО ППО " Газпром газораспределение Волгоград профсоюз".
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🎯В тире Новоаннинской гимназии завершился турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый "Дню защитника Отечества" среди сотрудников ЦПО ППО " Газпром газораспределение Волгоград профсоюз".