Марк Аллен с облегчением преодолел первый раунд Чемпионата мира 2024

Марк Аллен сдержал натиск Робби Уильямса и вышел в 1/8 финала на Чемпионате мира 2024, сообщает WST. Марк Аллен — Робби Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Квалификация Чемпионата Мира 2024 Чемпионат Мира 2024 снукер.