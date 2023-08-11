На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Сегодня журнал The Economist публикует репортаж из прифронтового города Изюм и жалуется на то, что четыре из его девяти школ разрушены.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Сегодня журнал The Economist публикует репортаж из прифронтового города Изюм и жалуется на то, что четыре из его девяти школ разрушены.
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