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Украина обвинила Россию в отказе продлевать контракт на поставки газа

Украина обвинила Россию в отказе продлевать контракт на поставки газа

Председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» сообщил, что Российская Федерация не планирует проводить переговоры с Украиной относительно продления соглашения на поставки газа после 2024 года.

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