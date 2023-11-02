«Иногда поражение полезнее победы». Жамнов и Федоров — после третьего в сезоне дерби «Спартака» и ЦСКА

После сухой победы ЦСКА над «Спартаком» (3:0) в матче чемпионата КХЛ главные тренеры столичных клубов Алексей Жамнов и Сергей Федоров пообщались с журналистами, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
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