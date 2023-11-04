CNN: США ожидают от Израиля снижения количества авиаударов по Газе

Официальные лица США сообщили, что ожидают перемен на Ближнем Востоке, и о рассказали о планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти к новому этапу военных действий в секторе Газа, предполагающем снижение количества авиаударов, сообщил телеканал CNN.