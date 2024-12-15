Александр Роджерс Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ. Шверпункт шлиссен
Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Уважуха, чётко и ясно, без размазывания гавна по бутерброду.....👍
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19 час.
Сергей Дмитриев
По слухам, Зеленский готовит новый прикид, чтоб пиариться в Овальном Кабинете, на трибуне в ООН и далее везде. Знчит,так: полосатая пижамка заключённого, штанишки сохраняются, обувка обновляется, теперь это домашние тапочки с раскошным бантиком. КлоВан, он и в политике остаётся таковым: ни ступить, ни молвить не умеет и смешит весь белый свет своЁй упёртостью в фикс-идею. Далеко пойдёт в гору, если не остановят спасатели.
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18 час.
ОЛЕГЫЧ
Да ладно у него уже есть боевой прикид, ну наверно времена поменялись.....
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17 час.
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