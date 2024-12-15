Невоенный анализ. Шверпункт шлиссен

Сергей Дмитриев

По слухам, Зеленский готовит новый прикид, чтоб пиариться в Овальном Кабинете, на трибуне в ООН и далее везде. Знчит,так: полосатая пижамка заключённого, штанишки сохраняются, обувка обновляется, теперь это домашние тапочки с раскошным бантиком. КлоВан, он и в политике остаётся таковым: ни ступить, ни молвить не умеет и смешит весь белый свет своЁй упёртостью в фикс-идею. Далеко пойдёт в гору, если не остановят спасатели.