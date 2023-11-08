E1: жительница Екатеринбурга не смогла улететь в Сочи из-за овербукинга

Жительница Екатеринбурга не смогла вылететь в Сочи рейсом «Уральских авиалиний» из-за овербукинга. О том, что компания продала больше билетов, чем кресел на борту, пассажирка узнала после того, как ее отказались регистрировать перед вылетом, сообщил E1.