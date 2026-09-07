Месси и Роналду сыграют вместе в прощальном матче Карлоса Тевеса

Бывший форвард сборной Аргентины и клубов «Манчестер Юнайтед» и «Бока Хуниорс» Карлос Тевес объявил о проведении прощального матча в декабре на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе.
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