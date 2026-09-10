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Царьград

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Ростовская АЭС продолжает штатную работу после атаки дронов

Ростовская АЭС продолжает штатную работу после атаки дронов

После ночной атаки беспилотников на Волгодонск Ростовская атомная станция продолжает штатную работу. Все четыре энергоблока функционируют без сбоев.

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