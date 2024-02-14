Куриная печёнка и клюква — тандем, который может приятно удивить

Я уже как-то выкладывала рецепт говядины тушеной с клюквой и мне это сочетание показалось идеальным — мясо и кислые ягоды просто созданы друг для друга! Теперь я решила добавить клюкву к куриной печёнке и снова не прогадала! Не претендую на роль первопроходца в этом рецепте, но рекомендую ….