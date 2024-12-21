Mash: в Казани произошел новый взрыв в районе жилого комплекса "Арт-Сити"

В Казани произошел новый взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам местных жителей, взрыв произошел в районе жилого комплекса (ЖК) "Арт-Сити", недалеко от которого находится ЖК "Лазурные небеса", атакованный дронами утром 21 декабря.