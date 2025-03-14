Политика как он...
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Политика как она есть

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Юрист Виноградов рассказал, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Юрист Виноградов рассказал, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Для пенсионеров в России предусмотрено предоставление различных бесплатных услуг, которые направлены на улучшение качества жизни пожилых людей и поддержку их социальной активности, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

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