Юрист Георгиева объяснила, куда жаловаться на рекламные пуш-уведомления

Пользователи, которым приходят рекламные пуш-уведомления без их согласия, могут пожаловаться в Роспотребнадзор и через суд потребовать компенсацию морального вреда.
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