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Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой «Z»

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой «Z»

Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля.

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