Посол РФ Антонов указал на незаинтересованность США в мире на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 25 мая заявил, что США объявляют о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) в день, когда руководство Российской Федерации четко дало понять, что оно готово к мирным переговорам.
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