Политика как он...
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Политика как она есть

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В Курской области хотят ввести режим ЧС

В Курской области хотят ввести режим ЧС

В Курской области рассмотрят вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 млн рублей у сельхозпроизводителей после заморозков, проинформировал врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин.

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