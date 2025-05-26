В Курской области хотят ввести режим ЧС

В Курской области рассмотрят вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 млн рублей у сельхозпроизводителей после заморозков, проинформировал врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин.
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