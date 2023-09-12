Почему их нужно помнить

Надежда

Хочу высказать свое мнение о том, чью именно фамилию нужно огласить и наказать. Это не редакторы каналов и даже не руководители, нужно брать выше! Это тот, кто курирует ВСЕ каналы и может любому руководителю канала "мягко рекомендовать" взять на работу того или иного "испугавшегося" бегунка...