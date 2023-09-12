В комментариях к моим статьям нередко звучит вопрос: "А зачем о них нужно помнить? Зачем вспоминать? Не лучше ли плюнуть и забыть, не устраивая им тут пиар?" Речь, как понимаете, про понауехавших.
Почему их нужно помнить
Комментарии
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Наталия
Аксиома: безнаказанность порождает вседозволенность. Вся эта околотелевизионная третьесортная публика теперь будет считать себя незаменимыми и неприкасаемыми.
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21 час.
Надежда
Хочу высказать свое мнение о том, чью именно фамилию нужно огласить и наказать. Это не редакторы каналов и даже не руководители, нужно брать выше! Это тот, кто курирует ВСЕ каналы и может любому руководителю канала "мягко рекомендовать" взять на работу того или иного "испугавшегося" бегунка...
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19 час.
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