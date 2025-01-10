В Петербурге резко подскочил спрос на психологов

По этому показателю город на Неве обогнал Москву Аналитики рынка труда рассказали, что за прошедший год количество открытых вакансий для психологов в РФ увеличилось более чем на 5 тысяч, что превышает показатели пятилетней давности в 6,3 раза, пишет Neva.