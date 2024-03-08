О чем могут рассказать морщины

Морщины на лбу Раннему появлению морщин способствуют генетическая предрасположенность, нарушение обмена веществ, стрессы, депрессии, хронические заболевания, неврозы, психологические характеристики личности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии