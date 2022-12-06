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Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Отмечу, что польский националист и лидер «партии власти» брат Качиньский, почувствовав слабину, нападает на ФРГ так, словно Польша победитель III Рейха, и на правах победителя требует сатисфакций: к Германии де после войны отнеслись слишком мягко.

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