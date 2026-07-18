Критическая уязвимость в Zoom для Windows 11: хакеры могут захватить учётную запись удалённо

Zoom выпустила экстренное обновление безопасности для своего приложения под Windows 11. Причиной стало раскрытие информации о критической уязвимости, которая позволяет злоумышленникам удалённо захватывать учётные записи пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии