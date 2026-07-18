RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Критическая уязвимость в Zoom для Windows 11: хакеры могут захватить учётную запись удалённо

Критическая уязвимость в Zoom для Windows 11: хакеры могут захватить учётную запись удалённо

Zoom выпустила экстренное обновление безопасности для своего приложения под Windows 11. Причиной стало раскрытие информации о критической уязвимости, которая позволяет злоумышленникам удалённо захватывать учётные записи пользователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии