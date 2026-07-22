Администрация Волжского сообщила об открытии памятника семьи от создателя Аленки

В Волжском на территории храма Святых новомучеников и исповедников российских открыли памятник "Семья — малая церковь" работы местного скульптора Николая Карпова, известному как создатель напугавшей людей Аленки.
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