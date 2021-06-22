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Россия заработала 10,75 миллиона евро за три матча на Евро-2020

Стал известен размер призовых, которые получит РФС за выступление сборной России на Евро-2020. Сборная России заработала за свое выступление 10,75 миллиона евро, из которых 9,25 автоматические призовые за участие и еще 1,5 млн за одну победу.

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