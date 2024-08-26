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Русская весна

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Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят свои автомобили, компьютеры, строят умные города, открывают университеты, заявил основатель Африканского бизнес клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.

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