В Бобруйском районе функционирует ´кризисная комната´.

Бобруйский районный центр социального обслуживания населения информирует, что для оказания действенной помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия, в круглосуточном режиме функционирует ´кризисная комната´.
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