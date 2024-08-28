Прокуратура утвердила обвинение по делу наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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