На Украине пообещали продолжение принудительной мобилизации: главное за сутки

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о продлении принудительной мобилизации, Израиль и ХАМАС близки к заключению нового перемирия, а жители Финляндии намерены добиваться открытия границы с Россией.
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