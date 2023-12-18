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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Украине пообещали продолжение принудительной мобилизации: главное за сутки

На Украине пообещали продолжение принудительной мобилизации: главное за сутки

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о продлении принудительной мобилизации, Израиль и ХАМАС близки к заключению нового перемирия, а жители Финляндии намерены добиваться открытия границы с Россией.

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