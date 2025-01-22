В причастности к делу о подрыве авто в Москве заподозрили спецслужбы Украины

В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера в Москве, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины.
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