По мнению аналитика Берна, страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине. Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведёт битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать диктатуру оружием, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.
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