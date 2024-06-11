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"Страна диктатуры": В Швеции забили тревогу из-за ошибки на Украине

"Страна диктатуры": В Швеции забили тревогу из-за ошибки на Украине

По мнению аналитика Берна, страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине. Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведёт битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать диктатуру оружием, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.

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