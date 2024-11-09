Новое пространство для отдыха создали в Колпино

Благоустроена территория возле Ижорского пруда В Колпинском районе Петербурга появилось новое общественное пространство для отдыха и прогулок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе правительства города.
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