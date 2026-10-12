Ребров о Сафонове и Акинфееве: «Матвей выиграл еврокубок с лучшим клубом Европы, Игорь – с клубом из России, это труднее»

Артем Ребров сравнил Матвея Сафонова (« ПСЖ ») и Игоря Акинфеева ( ЦСКА ). – Кому бы вы отдали «Золотую перчатку» в этом году? – Хочется назвать Сафонова, потому что это русский вратарь, но, если быть объективным, все трое испанских голкиперов могли бы взять этот приз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым