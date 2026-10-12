Ребров о Сафонове и Акинфееве: «Матвей выиграл еврокубок с лучшим клубом Европы, Игорь – с клубом из России, это труднее»

Артем Ребров сравнил Матвея Сафонова (« ПСЖ ») и Игоря Акинфеева ( ЦСКА ). – Кому бы вы отдали «Золотую перчатку» в этом году? – Хочется назвать Сафонова, потому что это русский вратарь, но, если быть объективным, все трое испанских голкиперов могли бы взять этот приз.