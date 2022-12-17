В Госдуме зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью о допинге

Законопроект о внесении изменений в статью 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» зарегистрировали в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

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