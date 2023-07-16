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Диетолог Соломатина перечислила продукты, употребление которые после сорок лет представляет опасность для здоровья

После достижения 40-летнего возраста, завтраки становятся особенно важными для поддержания здоровья. Во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» диетолог Елена Соломатина поделилась своими рекомендациями по составлению полезного завтрака.

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