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Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

Расширение Совбеза ООН становится всё более востребованным, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Всё более востребованным становится и расширение Совета Безопасности – исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

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