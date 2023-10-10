Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

Расширение Совбеза ООН становится всё более востребованным, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Всё более востребованным становится и расширение Совета Безопасности – исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.