МИД Китая призвал стороны украинского конфликта к сдержанности

Министерство иностранных дел Китая призывает все вовлеченные стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность на фоне обмена ракетными ударами между Украиной и Россией, а также недавнего видеообращения президента России Владимира Путина.
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