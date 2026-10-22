…Массированный налёт на Москву, атаки на приграничье и бои на фронте: сводка на 22 октября В ночь на 22 октября российские регионы столкнулись с масштабной атакой беспилотников.
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