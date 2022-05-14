Трусова о «Ледниковом периоде»: «Видела, как Милохин уронил Медведеву. Я даже хорошо катающимся спортсменам не особо доверяю себя поднимать»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, хотела бы она принять участие в проекте «Ледниковый период».

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