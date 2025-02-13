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Царьград

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Зеленский пережил неспокойную ночь: Россия ударила по больному ровно в 03:00

Зеленский пережил неспокойную ночь: Россия ударила по больному ровно в 03:00

ВС России нанесли удар по ключевому на Украине газоперерабатывающему заводу. Подробнее об этом узнали в "РВ"Власти Украины не находят себе места.

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