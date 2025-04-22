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Фетисов об Овечкине: «Саша – герой Вашингтона навсегда. Там умеют ценить, уважать и помнить тех, кто приносит радость»

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

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